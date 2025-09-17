Для больниц Подмосковья закупили новое оборудование для проведения операций на сосудах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку систем внутрисосудистой визуализации было направлено более 430 млн руб. Всего было закуплено 18 единиц такой техники. 14 аппаратов уже передали региональным сосудистым центрам, еще четыре передадут до конца года.

Указанное оборудование позволяет получить высокоточное изображение коронарных артерий и сосудов во время операций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько единиц нового оборудования планируется закупить для больниц области в этом году.