Для детей участников СВО из Химок организовали день развлечений в парке Толстого в Химках

Дети участников специальной военной операции из Химок смогли принять участие в развлекательной программе, организованной для них в парке Толстого в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Они бесплатно прокатились на аттракционах. В мероприятии приняла участие глава Химок Елена Земскова, которая пообщалась с их родителями в неформальной обстановке.

«Наши солдаты на передовой защищают честь страны, рискуют жизнью ради Родины, а мы стараемся поддерживать их семьи, окружать их заботой, поддержкой, вниманием. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к нам, поделился своими личными историями. Некоторые вопросы мы проработаем с коллегами и обязательно вернемся к ним», — отметила глава.

За безопасностью детей следили операторы. Они катались на аттракционах в парке развлечений «Сказочный бор» вместе с родителями.

«Очень хороший праздник для детей, отличная возможность попробовать все аттракционы. Дети радуются, и даже для малышей есть развлечения», — отметила химчанка Наталья.

В пресс-службе напомнили, что в округе ведется работа по оказанию помощи семьям военных, для детей регулярно организуют экскурсии и прогулки по развлекательным местам, проводят концерты и не только. Помимо этого, здесь организуют сбор гуманитарных грузов. Пункты сбора расположены по адресам: улица 9 Мая, 18 Б и Мельникова, 12.

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