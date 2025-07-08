Для юбиляров семейной жизни из Подольска организовали экскурсию в Дубровицах

В Подольске для юбиляров семейной жизни организовали экскурсию в Дубровицах. Ее провели сотрудники Подольского краеведческого музея.

В Подмосковье с начала года более 5,7 тыс. пар получили пособия в честь юбилея совместной жизни, рассказали до этого в Московской областной думе.

Экскурсию посетили четыре пары, которые прожили в браке от 50 до 60 лет: Нина и Владимир Овсянниковы, Нина и Виктор Фирагины, Людмила и Николай Папины, Галина и Александр Жилины.

Участникам экскурсии рассказали об истории церкви Знамения Пресвятой Богородицы, роли графа Голицына в судьбе этого места, становлении поселка Дубровицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут в области в День семьи, любви и верности.