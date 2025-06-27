Для ремонта покрытий на детских площадках Подмосковья закупили 28 тонн резиновой крошки

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье в этом году для проведения ремонтных работ на детских игровых площадках было закуплено свыше 28 тонн резиновой крошки. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшие объемы материалов закупили Серпухов, Пушкино, Солнечногорск и Красногорск — 8,5 тонны, 7 тонн, 6 тонн и 4,5 тонны соответственно.

Резиновая крошка необходима для ремонта покрытия игровых комплексов, которое является одним из основных факторов снижения травматизма у детей: оно обеспечивает амортизацию в случае падения с высоты.

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