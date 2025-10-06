Для школьников из Химок провели урок мужества, посвященный ОМОНу

В Химках в гимназии № 23 состоялся урок мужества, приуроченный ко Дню рождения ОМОНа, в рамках него юные и взрослые химчане познакомились с историей создания отрядов, услышали реальные истории службы и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов напомнил, в округе регулярно проходят тематические мероприятия: уроки мужества, встречи с ветеранами и памятные акции.

«Ребята услышали реальные истории службы и увидели, что за формой стоят люди – с характером, долгом и высокой ответственностью. Такие встречи формируют уважение и чувство сопричастности к истории своей страны», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Участникам показали документальный фильм о буднях сотрудников спецподразделений. Кроме того, школьники смогли поделиться впечатлениями и задать вопросы о том, как проходят тренировки, чем бойцы занимаются в мирное время и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.