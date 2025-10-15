Для школьников Подольска провели мастер-класс по столярному делу

Для школьников Подольска в преддверии Дня отца провели мастер-класс по столярному делу. В мероприятии принял участие первый зампред муниципального Совета депутатов Евгений Патрушев.

Мастер-класс в Подольске длился около часа. Его участниками стали восемь школьников в возрасте от 8 до 12 лет. Вместе со своими отцами они смастерили ключницу из дерева.

