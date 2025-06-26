Для сотрудников НПО Лавочкина в Химках провели выездную администрацию

В Старых Химках организовали выездную администрацию для работников научно-производственного объединения имени Лавочкина, в рамках которой представители городских служб и профильных управлений приняли 25 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

Мероприятие с рабочим визитом посетил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

«В научно-производственном объединении имени Лавочкина с муниципальной командой ответили на вопросы местных жителей. Зафиксировали обращения, после проработки с профильными министерствами вернемся со вторым касанием», — рассказал Ханин.

Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства г. о. Химки Александр Титов добавил, что специалисты также направили обращения по вопросу уборки территорий, устранения последствий после дождей, уборки деревьев. В общей сложности с начала 2025 года в округе провели 24 выездные администрации, в работу приняли более 1,2 тыс. обращений жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.