Для участников СВО и их семей провели экскурсию по заводу в Домодедово

В Домодедово в рамках программы «Промышленный туризм» организовали экскурсию по местному предприятию для бойцов специальной военной операции и их семей. Об поездке рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, военнослужащие и их семьи посетили предприятие «Импресс Флексиблз» по производству упаковки. Компания входит в топ-3 по стране.

Гости ознакомились со всеми рабочими процессами и узнали обо всех этапах производства указанной продукции. Также им рассказали об открытых вакансиях на предприятии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал максимально быстро оказывать меры соцподдержки участникам СВО.