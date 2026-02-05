Для участников СВО и их семей провели экскурсию по заводу в Домодедово
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Домодедово]
В Домодедово в рамках программы «Промышленный туризм» организовали экскурсию по местному предприятию для бойцов специальной военной операции и их семей. Об поездке рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, военнослужащие и их семьи посетили предприятие «Импресс Флексиблз» по производству упаковки. Компания входит в топ-3 по стране.
Гости ознакомились со всеми рабочими процессами и узнали обо всех этапах производства указанной продукции. Также им рассказали об открытых вакансиях на предприятии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал максимально быстро оказывать меры соцподдержки участникам СВО.