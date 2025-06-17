Для воспитанников детских лагерей Подмосковья провели уроки на тему сортировки мусора

В детских лагерях Подмосковья провели экологические уроки на тему обращения с мусором и сортировки отходов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Занятия уже посетили школьники, отдыхающие в летних лагерях Коломны, Сергиева Посада, Клина, Наро-Фоминска, Рузы и Истры. Ребятам рассказали, как сортировать мусор, как производится переработка отходов, какие экологические акции проходят в области.

В общей сложности занятия посетили уже около 1 тыс. детей. В планах — организовать уроки для более чем 8 тыс. человек. Всего пройдет 50 таких занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей правила утилизации крупногабаритного мусора.