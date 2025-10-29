Для жителей Химок ко Дню народного единства организуют фестиваль «Мы едины»

Фото: [Администрация г.о Химки]

В Химках в субботу, 1 ноября, по адресу: улица Ленинградская, дом 18а состоится областной фестиваль «Мы едины», посвященный Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят парад национальных костюмов, гастрономический тур, выступления от коллективов и выставку декоративно‑прикладного искусства.

В мероприятии примут участие представители клуба «Активное долголетие» из восьми городских округов Подмосковья, в результате жеребьевки Химки в этом году покажут обычаи и культуру татарского народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

