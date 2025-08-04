Для жителей Химок ко Дню ВДВ организовали патриотическую программу

На детской площадке в деревне Юрлово в Химках прошел патриотический концерт, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. К нему присоединились местные жители и депутат от Химок Алексей Федоров. Для них подготовили концертную программу и семейные интерактивные развлечения. Кроме того, им напомнили, что День ВДВ отмечается 2 августа — в память о первом массовом десантировании, проведенном в 1930 году.

«Такие встречи сохраняют дух товарищества, укрепляют связь поколений и напоминают о значении подвига десантников в истории нашей страны», — отметил Федоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.