Для жителей Химок организовали кинопоказ фильма «Летят журавли»

«Этот фильм — важный урок истории, нравственности и патриотизма. Он без прикрас рассказывает о войне, ее жестокости и трагических последствиях, но при этом вселяет надежду и веру в будущее. Важно, чтобы наши дети смотрели такие фильмы, знали и помнили о подвиге нашего народа и ценили мир, который достался нам такой дорогой ценой», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.