Для жителей Химок организовали кинопоказ фильма «Летят журавли»
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в Доме культуры Лунево прошел показ советского фильма «Летят журавли», вышедшего в 1957 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева отметила, что данная картина помогает формировать нравственные ценности у современного поколения. В рамках встречи участники обсудили тему войны, любви, верности и предательства.
«Этот фильм — важный урок истории, нравственности и патриотизма. Он без прикрас рассказывает о войне, ее жестокости и трагических последствиях, но при этом вселяет надежду и веру в будущее. Важно, чтобы наши дети смотрели такие фильмы, знали и помнили о подвиге нашего народа и ценили мир, который достался нам такой дорогой ценой», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.
