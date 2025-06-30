Для жителей Химок организовали лекцию об освобождении Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны

В Химках на базе аварийно-спасательной службы «ХимСпас» организовали лекцию, посвященную годовщине освобождения города Петрозаводск от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Муниципальный депутат Николай Томашов уточнил, что такие мероприятия в аварийно-спасательной службе проводят регулярно. По его словам, специалисты «ХимСпас» также принимают участие в сборе и доставке гуманитарных грузов для военных в зоне проведения специальной военной операции. Открыл встречу муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Освобождение Петрозаводска — это пример силы и стойкости советского солдата. Успех тех боев сделал еще один шаг к Победе. Мы обязаны не забывать эти даты, эти имена и сохранять память о каждом освобожденном городе, о каждом герое», — сказал Валентин Герасимов.

Участники встречи узнали о ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции, в рамках которой советские войска освободили Карелию и столицу Карело-Финской ССР. Она прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

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