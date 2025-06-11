Для жителей Химок организовали патриотическую лекцию

В школе № 19 деревни Брехово под Химками организовали патриотический урок, посвященный учреждению в 1945 году государственных наград «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Кенигсберга» и других. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Лекция прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений». Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в ходе ее реализации для жителей проводят мастер-классы, уроки мужества, встречи с участниками специальной военной операции и не только. К уроку в школе № 19 присоединился депутат Алексей Федоров.

«Проведение подобных мероприятий как никогда актуально в наши дни. Взрослому поколению необходимо напоминать о таких исторических вехах нашей истории», — отметил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.