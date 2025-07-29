Для жителей Химок организовали шоу мыльных пузырей

В парке Толстого в Химках в День Нептуна организовали шоу мыльных пузырей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для гостей подготовили культурную программу – провели мастер-класс по созданию слаймов, раздали воздушные шары и в рамках викторины рассказали о море и его обитателях. В сообщении уточнили, что в России День Нептуна постепенно слился с праздником Военно-Морского Флота, который отмечают в последнее воскресенье июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.