Для жителей Химок организовали военно-патриотическую игру «Зарница»

В Химках на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» организовали патриотическое мероприятие, посвященное Дню дружбы и единения славян, в рамках которого среди воспитанников ФОКа состоялась военно-патриотическая игра «Зарница». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках встречи приглашенные спикеры также рассказали участникам об этой дате, а также о важности сохранения исторической памяти и не только. Отдельное внимание уделили теме поддержки участников специальной военной операции.

«Такие мероприятия крайне важны для укрепления нашего общества. Они позволяют нам сохранить и передать будущим поколениям ценности дружбы, единства и взаимопомощи», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Депутат Химок Глеб Демченко добавил, что подобные мероприятия способствуют воспитанию у молодежи чувства патриотизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.