Для жителей Химок провели бесплатные кинопоказы фильма «Брестская крепость»

В Химках организовали два бесплатных кинопоказа фильма «Брестская крепость» Александра Котта, в рамках них жители узнали об истории создания картины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, одно из мероприятий прошло на базе многофункционального социального комплекса «Восход». В ходе него майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк рассказал о значимости добровольческой работы и гуманитарных миссий, которые направлены на поддержку военнослужащих.

«В этом году кинокартине „Брестская крепость“ исполнилось 15 лет. Напомню, кинолента считается лучшим российским фильмом о Великой Отечественной войне постсоветского периода», — сказал лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Кроме того, показ фильма провели в школе «Наследие». Отметим, что встречи прошли в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Химок Глеб Демченко напомнил, для местных жителей по ней провели более 1 тыс. различных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.