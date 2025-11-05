Для жителей Химок провели фестиваль «Кухни народов России»
Фестиваль «Кухни народов России» состоялся в Химках
Фото: [Администрация г.о Химки]
В Химках в парке Толстого прошел фестиваль «Кухни народов России», в рамках него жителей и гостей округа познакомили с традиционными блюдами различных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Почетными гостями мероприятия стали депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты.
Посетители могли попробовать удмуртские табани, татарский чак-чак и русские щи из печи. Кроме того, желающие приняли участие в мастер-классах по росписи пряников и лепке пельменей с различными начинками, приобрели продукты от местных производителей.
«Такие события демонстрируют богатство нашей многонациональной страны и по-настоящему объединяют. Огромное спасибо организаторам за высокий уровень подготовки и прекрасную атмосферу!» — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.