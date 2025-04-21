Для жителей Химок провели кинолекторий об Александре Невском

В Химках на базе клуба «Активное долголетие» организовали кинолекторий, посвященный победе русских воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями в Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии приняли участие активные «долголеты», школьники, а также заслуженный летчик-испытатель России, полковник ВВС Аркадий Газарян и актриса театра «Наш дом» Елена Сачук.

«Победа на Чудском озере сыграла важную роль в сохранении культурной и политической самобытности Руси, предотвратив ее включение в западноевропейскую орбиту влияния. Сражение стало символом национального единства и стойкости русского народа», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Участникам рассказали об Александре Невском, показали отрывки из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Отметим, что мероприятие провели в рамках патриотической программы, которая реализуется в Химках. Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что цель программы заключается в объединении разных поколений вокруг любви к России и своему городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.