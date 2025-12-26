Для жителей Химок провели лекцию о штурме Измаила

«Эта не просто победа, это отражение отваги, храбрости и доблести, которые присущи нашим воинам. Сейчас бойцы в очередной раз доказывают это в зоне специальной военной операции, что нашему народу важны такие понятия как долг и патриотизм», – подчеркнул химкинский депутат Евгений Иноземцев.