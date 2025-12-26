Для жителей Химок провели лекцию о штурме Измаила
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В химкинском лицее №10 прошла лекция, посвященная штурму крепости Измаил в ходе русско-турецкой войны в 1790 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Депутат Химок Юлия Мамай подчеркнула, что вспоминать события, когда под командованием полководца Александра Суворова была взята крепость, особенно важно сейчас, когда проходит специальная военная операция. Участникам рассказали о важности этой победы для хода русско-турецкой войны, которая завершилась Ясским миром в 1792 году.
«Эта не просто победа, это отражение отваги, храбрости и доблести, которые присущи нашим воинам. Сейчас бойцы в очередной раз доказывают это в зоне специальной военной операции, что нашему народу важны такие понятия как долг и патриотизм», – подчеркнул химкинский депутат Евгений Иноземцев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.