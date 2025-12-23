Для жителей Химок провели мастер-класс по елочным игрушкам

В Химках в рамках проекта «Мастерские Деда Мороза» состоялся детский мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и сувениров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для участников также включили новогодние песни из отечественных мультфильмов и провели фотосессию в декорациях. Среди них была юная поэтесса Полина Дудко из Уфы, которая написала стихотворения о специальной военной операции и стала самой юной обладательницей медали «За помощь СВО».

«Подобные мероприятия необходимо проводить для детей, чтобы подарить им то самое ощущение праздника и наполнить их жизнь волшебством. Волонтеры вместе с детьми сделали уникальные елочные игрушки, а также вложили свою заботу и веру в то, что чудеса начинаются с человеческого тепла», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.