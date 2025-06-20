Для жителей Химок провели открытый урок о маршале Федоре Толбухине

В Химках на базе школы «Наследие» состоялся открытый урок, посвященный выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны, маршалу Советского Союза, Герою Советского Союза Федору Толбухину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». В ходе ее реализации для жителей проводят мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

«Сегодня, в условиях проведения спецоперации, сохранять память о таких людях, как Федор Толбухин, особенно важно. Полководческий почерк Толбухина заключался в умении продумывать каждый шаг, сохранять жизни бойцов и бить противника точно и эффективно», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Участниками встречи стали школьники, их родители и педагоги. Им также рассказали про виртуальный музей Химок himkipobeda.ru, где собраны архивные документы, биографии ветеранов и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.