Для жителей Химок провели вечер классической музыки

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» провели вечер классической музыки, приуроченный ко Дню артиста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для слушателей выступили композитор, член Российского музыкального союза, лауреат международных конкурсов Андрей Россиус и заслуженный летчик-испытатель России, полковник и музыкант Аркадий Газарян. Они исполнили как признанные классические произведения, так и авторские сочинения.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы расширять концертную деятельность комплекса. Важно, чтобы и музыкальное, и выставочное искусство было доступно каждому», — рассказал руководитель выставочного комплекса «Артишок» Игорь Краснов.

