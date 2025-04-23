Для жителей Химок в преддверии 80-летия Победы организуют музыкальный концерт
Музыкальный концерт организуют в Химках в преддверии 80-летия Победы
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В четверг, 24 апреля, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Химках на территории картинной галереи имени Горшина организуют музыкальный концерт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Для посетителей подготовят выступления артистов Сходненской детской школы искусств, а также инструментального ансамбля «Хоровод» и детского казачьего ансамбля «Тимоня». Мероприятие пройдет в рамках художественно-музыкального проекта «Живописный концерт», вход — свободный.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.