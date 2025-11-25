Для жителей и гостей Химок организуют концерт ко Дню матери

«Праздник, посвященный матерям, — это не только цветы и поздравления, но и повод напомнить обществу об их ежедневных подвигах. О самопожертвовании и мужестве, которые они проявляют во все времена. Наш концерт — это дань уважения и благодарности за их безграничную любовь и силу», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.