Для жителей и гостей Химок организуют концерт ко Дню матери
Концерт ко Дню матери организуют в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в центральной детской школе искусств в субботу, 29 ноября, организуют большой праздничный концерт, посвященный Дню матери в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие проведут в 15:00 в концертном зале школы по адресу: ул. Чапаева, 6, вход свободный. Оно пройдет в рамках серии патриотических мероприятий, которые реализуются в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что в округе проводят тематические мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только.
«Праздник, посвященный матерям, — это не только цветы и поздравления, но и повод напомнить обществу об их ежедневных подвигах. О самопожертвовании и мужестве, которые они проявляют во все времена. Наш концерт — это дань уважения и благодарности за их безграничную любовь и силу», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+