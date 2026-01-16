Для жителей Новых Химок провели выездную администрацию

В Новых Химках в школе №1 прошла первая в 2026 году выездная администрация, в рамках которой жители смогли задать свои вопросы и предложить идеи по улучшению города профильным специалистам и временно исполняющей полномочия главы Инне Федотовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.

«Вместе с коллегами ответили на вопросы, касающиеся сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной политики, транспорта и других. Благодарю жителей микрорайона за активность, предложения и пожелания, которые были озвучены на встрече», — отметила ВРИП главы Инна Федотова.

Депутат, директор школы № 1 Галина Болотова подчеркнула, что формат таких встреч позволяет жителям напрямую озвучить волнующие их вопросы, а администрации — оперативно получить обратную связь и реальные предложения по развитию микрорайона. Мероприятия проходят еженедельно в разных микрорайонах города, следующая встреча пройдет в Старых Химках 21 января в Лицее №7 по адресу: улица Ватутина, дом 2.

