Дмитрий Гоблин Пучков рассказал о своем отношении к озвучке «Кубик в Кубе»

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков раскритиковал работу студии озвучки «Кубик в Кубе». Об этом он рассказал в ходе паблик-тока, который стартовал в Подмосковье в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов».

В пример он привел перевод сериала «Пацаны» от Amazon. По его мнению, он был выполнен «отвратительно». При этом сначала блогер заявил, что не знает такой студии.

«Я по-английски нормально понимаю, поэтому я смотрю в оригинале, студии мне не нужны. Но у меня есть подручный, по-английски не понимает, поэтому мы вынужденно, бывает, смотрим с переводом. Это вот эти переводили сериал «Пацаны»? Где там твердыни какие-то… Отвратительный перевод», — сказал Пучков.

«Мы будущее. Сила смыслов» является флагманским проектом Министерства информации и молодежной политики Московской области. В ходе него в регионе проходят встречи молодежи со спикерами из разных сфер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.