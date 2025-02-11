Дмитрий Хубезов провел мастер-класс по оказанию первой помощи в ДКЦ им. Рошаля в Подмосковье

Зампред правительства, глава Минздрава Республики Алтай Дмитрий Хубезов провел открытый мастер-класс по оказанию первой медпомощи в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В мастер-классе приняли участие студенты медицинского колледжа, работники МЧС, противопожарно-спасательной и других служб. В ходе занятия особое внимание уделили навыкам оказания медпомощи при боевых ранениях и травмах, полученных в результате атак беспилотников, а также действиям при террористических актах.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

Мастер-классы продлятся два дня. Еще одно занятие пройдет 12 февраля в ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде.