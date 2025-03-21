Дмитрий Пучков объяснил происхождение своего псевдонима Гоблин
Блогер Пучков рассказал, что его псевдоним произошел из милиции
Фото: [медиасток.рф]
Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков признался, что его псевдоним Гоблин произошел из милиции, где он раньше работал. Об этом он рассказал в ходе паблик-тока, который стартовал в Подмосковье в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов».
«Я в милиции служил, там все гоблины», — ответил Пучков.
«Мы будущее. Сила смыслов» является флагманским проектом Министерства информации и молодежной политики Московской области. В ходе него в регионе проходят встречи молодежи со спикерами из разных сфер.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.