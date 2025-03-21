Дмитрий Пучков объяснил происхождение своего псевдонима Гоблин

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков признался, что его псевдоним Гоблин произошел из милиции, где он раньше работал. Об этом он рассказал в ходе паблик-тока, который стартовал в Подмосковье в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов».