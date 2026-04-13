Дмитровский кремль приглашает на выставку «Изразцовый жар царских печей»

Как рассказали Министерстве культуры и туризма Московской области, все экспонаты были обнаружены во время археологических раскопок на территории Троице‐Сергиевой лавры. Работы проводились под руководством Аси Энговатовой — заведующей отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН, кандидата исторических наук. Благодаря кропотливому труду ученых и реставраторов сегодня эти находки предстанут перед публикой во всей своей исторической подлинности.

Центральное место в экспозиции занимают редчайшие архитектурные образцы конца XV — начала XVI века. Большая часть предметов была изготовлена в керамической мастерской самого монастыря — это придает выставке особую ценность, позволяя проследить местные традиции керамического производства. Раскаленные краски изразцов словно оживают в выставочном зале, становясь настоящими посланиями из XV–XVIII веков: они рассказывают о мастерстве древних ремесленников, эстетических предпочтениях эпохи и технологиях, которыми владели гончары тех лет.

Особое внимание привлекает один из ключевых экспонатов — лотковая чернолощеная черепица. Этот предмет стал настоящим открытием выставки: он представляет утраченную традицию кровли, некогда украшавшую крыши Троице‐Сергиевой лавры. По внешнему виду черепица напоминает дорогой восточный фарфор. Сегодня этот элемент архитектурного декора практически забыт, и выставка дает редкую возможность увидеть его вживую.

Выставка будет работать до 7 июля, предлагая всем желающим погрузиться в атмосферу средневекового мастерства и оценить уровень художественного и технического исполнения старинных керамических изделий. Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску проекта «Киберурок».