Дни открытых дверей прошли в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья
Почти 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье в выходные
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковные Центры амбулаторной онкопомощи в минувшие выходные провели дни открытых дверей. В их рамках можно было бесплатно пройти онкоскрининг. В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали об итогах акции.
Так, участниками акции стали 788 жителей региона. По итогам обследований у 23 пациентов были обнаружены отклонения. Эти жители были направлены на дополнительную диагностику.
В общей сложности с начала текущего года в центрах обследовались свыше 6 тыс. человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается здравоохранение, и призвал врачей из других субъектов РФ работать в Московской области.