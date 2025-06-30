Дни открытых дверей прошли в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья

Подмосковные Центры амбулаторной онкопомощи в минувшие выходные провели дни открытых дверей. В их рамках можно было бесплатно пройти онкоскрининг. В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали об итогах акции.

Так, участниками акции стали 788 жителей региона. По итогам обследований у 23 пациентов были обнаружены отклонения. Эти жители были направлены на дополнительную диагностику.

В общей сложности с начала текущего года в центрах обследовались свыше 6 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается здравоохранение, и призвал врачей из других субъектов РФ работать в Московской области.