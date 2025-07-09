Доходы муниципальных образований Подмосковья выросли по итогам первого полугодия

В Подмосковье по итогам первых шести месяцев текущего года выросли налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований. Об этом рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Так, за указанный период в бюджеты муниципалитетов поступило 156 млрд руб. Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной вклад в динамику роста внесли поступления по налогу на доходы физических лиц и по налогам на совокупный доход. Они составили 77 млрд руб. и 37 млрд руб. соответственно. Объем неналоговых доходов составил 20 млрд рублей.

Наибольший рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отметили в Лосино-Петровском, Щелково и Талдоме.

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