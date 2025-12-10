Документальный фильм о работе штурмовых медиков представили молодежи Подмосковья

В Подмосковье в ходе празднования Дня Героев Отечества состоялся тематический кинопоказ в рамках проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!». Так, молодежи представили документальный фильм о работе штурмовых медиков. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Молодежь смогла познакомиться с реальными историями реальных героев, которые прямо сейчас находятся на передовой СВО. Важно, что после просмотра ребята получили возможность лично пообщаться с ветераном спецоперации, задать ему свои вопросы», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Мероприятие прошло в Яхроме. Его посетили более 360 студентов, волонтеров и активистов молодежных движений из разных округов Подмосковья.

До старта кинопоказа ребята ознакомились с выставкой «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Экспозиция состоит из восьми разделов, в которых представлены десятки архивных документов, фотографий и графических материалов.

После этого участникам мероприятия показали документальный фильм Клима Поплавского «300/200: Как парни братьев домой возвращали» о буднях эвакуационной группы штурмовых медиков. Действие фильма происходит в апреле 2025 года в приграничной Демидовке Белгородской области. Кадры были сняты на камеры, закрепленные на шлемах бойцов.

После кинопоказа состоялась дискуссия, в которой принял участие ветеран боевых действий, член отделения Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа, майор запаса Ален Ямков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оказании помощи бойцам СВО с инвалидностью.