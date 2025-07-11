Документы на социальную ипотеку в Подмосковье будет проверять ИИ

В электронную услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» внедрили новую технологию, которая позволит распознавать документы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их исправить. Ранее подобные ошибки выявлялись позже, когда заявление поступало в ведомство, из-за чего людям могли отказать в предоставлении услуги», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка».

Напомним, что социальную ипотеку в регионе губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил с 2016 года. Она направлена на привлечение квалифицированных сотрудников в Подмосковье. В рамках программы Правительство Московской области предоставляет субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса. В течение 10 лет участникам каждый месяц будут компенсировать сумму основного долга по кредиту, специалист будет выплачивать только проценты по ипотеке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.