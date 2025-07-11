Дом для граждан из аварийного жилья в Климовске построили уже на треть

В микрорайоне Климовск в Подольске дом для расселения аварийного жилфонда построили уже на треть. Всего в округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева построят несколько домов для жителей аварийных квартир.

Жилая площадь дома в Климовске составит более 9,5 тыс. кв. м. В нем будет от 14 до 17 этажей. Общее число квартир составит 199. Здание построено на 30%. Продолжаются монолитные работы на верхних этажах, армирование перекрытий и стен, устройство канализации. Завершить работы планируется к декабрю.

После завершения подготовительных работ на соседнем участке начнут строить еще один жилой дом, а также дом на Плещеевской улице в микрорайоне Ново-Сырово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве домов для расселения аварийного жилья в поселке Южный.