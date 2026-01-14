Дом культуры поселка Радужный открыли после капремонта в Коломне

Дом культуры в поселке Радужный открыли после капитального ремонта в Коломне. Об итогах проведенных работ рассказали в администрации муниципалитета.

До этого в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о визите в регион делегации из Татарстана, которая ознакомилась с опытом Подмосковья по модернизации учреждений культуры.

В рамках ремонта в ДК Радужного обновили внутренние помещения. Теперь гостей встречает светлая и просторная раздевалка. В фойе покрасили стены и установили новую мебель.

Также обустроили комфортные помещения для детских кружков, установили современное оборудование в зрительном зале, адаптировали для маломобильных граждан санузел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реализации проекта «Умный ДК».