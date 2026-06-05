Домовая книга и школьный дневник «поселились» в умной колонке Подмосковья

На ПМЭФ‐2026 Подмосковье представило технологию, позволяющую жителям региона упростить решение ряда административных задач и быть в курсе школьных успехов своих детей. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь привычные «бумажные» процессы и доступ к школьной информации стали доступны через умную колонку. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, достаточно привязать устройство к аккаунту Яндекса.

С помощью голосовых команд пользователи могут контролировать успеваемость ребенка. Для этого нужно произнести: «Алиса, запусти навык «Дневник. Моя школа». После этого колонка предложит авторизоваться в электронном дневнике через ЕСИА. Далее она предоставит всю необходимую информацию: расскажет о расписании уроков, озвучит полученные оценки и домашние задания, а также сообщит о посещаемости занятий.

Аналогичным образом можно получить выписку из домовой книги. Для этого следует дать колонке команду: «Алиса, запусти навык «Домовая книга в Подмосковье». Устройство предложит пройти авторизацию на региональном портале через ЕСИА, поможет оформить запрос на выписку и отправит готовый документ прямо в личный кабинет пользователя на регпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги.