Донорская акция прошла в онкологическом диспансере Подмосковья
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
В Московском областном онкологическом диспансере провели донорскую акцию. О мероприятии рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Перед началом процедуры каждый донор проходил обязательный медицинский осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Каждый участник внес свой вклад в спасение жизней и доказал: вместе мы можем многое изменить к лучшему», — отметил заместитель главврача по хирургической помощи Алексей Колтович.
Отделение переливания крови работает при диспансере с момента его открытия в 1966 году. По всем вопросам касательно работы отделения можно обратиться по номеру: 8 (495) 521-56-38.
