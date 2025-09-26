Донорская акция прошла в онкологическом диспансере Подмосковья

Акцию по сдаче крови провели в Московском областном онкодиспансере

Официально

Фото: [Московский областной онкологический диспансер]

В Московском областном онкологическом диспансере провели донорскую акцию. О мероприятии рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Перед началом процедуры каждый донор проходил обязательный медицинский осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Каждый участник внес свой вклад в спасение жизней и доказал: вместе мы можем многое изменить к лучшему», — отметил заместитель главврача по хирургической помощи Алексей Колтович.

Отделение переливания крови работает при диспансере с момента его открытия в 1966 году. По всем вопросам касательно работы отделения можно обратиться по номеру: 8 (495) 521-56-38.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность диспансеризации и профилактических медосмотров.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области