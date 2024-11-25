Доноры первой и четвертой групп крови требуются в Московской области

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, сейчас в Подмосковье требуются доноры первой отрицательной и положительной и четвертой отрицательной групп крови. Об этом сообщает Министерство Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что областная Служба крови осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова напомнила, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог в ходе обследования. Донором могут стать совершеннолетние граждане России и иностранные граждане, пребывающие в стране на законных основаниях более года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.