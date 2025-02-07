Дополнительные точки сбора открыли в рамках акции «Доброе дело — нашим Защитникам» в Подмосковье

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области напомнили жителям региона об акции «Доброе дело — нашим Защитникам». Мероприятие приурочено к 23 февраля.

«Акция стартовала 5 февраля, но людей, желающих поддержать и порадовать наших бойцов, так много, что были открыты еще 56 дополнительных точек», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Все адреса точек приема представлена на платформе «Волонтеров Подмосковья».

Также есть возможность поддержать военнослужащих пожертвованием. В 2023 году «Волонтеры Подмосковья» запустили платформу для сбора средств на нужды участников СВО — помощь-героям.рф.

В Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Также волонтеры в области могут получить финансовую поддержку в рамках губернаторской премии, различных грантов и субсидий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил участников «Движения первых» за волонтерскую деятельность.