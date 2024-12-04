Дорожники отремонтировали более трех тысяч ям на дорогах Подмосковья за неделю

На прошлой неделе подмосковные дорожные службы ликвидировали около 3,4 тысячи дефектов покрытия, выявленных на муниципальных и региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора провели ремонт более 1,9 тысячи ям на региональных дорогах, наибольший объем работ провели в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуевском округе. Остальные работы прошли на муниципальных дорогах, большинство — в Солнечногорске, Наро-Фоминском, Пушкинском и Раменском округах. В ведомстве уточнили, что ямочный ремонт в регионе проводят каждый день в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.