Дорожники отремонтировали ограждения на семи дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль семи региональных дорог в девяти населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы провели в целях повышения безопасности участников дорожного движения и снижения вероятности ДТП. Так, они прошли на Егорьевском шоссе в рабочем поселке Малаховка под Люберцами, на улице Текстилей в Ногинске, на улице Центральной в Щелково, на улице Чернышевского в Серпухове. Кроме того, ремонт прошел на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, а также на Лихачевском проезде и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.