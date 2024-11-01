Дорожники отремонтировали освещение, светофор и знаки на шести дорогах в Королеве

Сотрудники Мосавтодора провели уборочные и ремонтные работы дорожных элементов на шести региональных дорогах, расположенных в Королеве. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на улице М. К. Тихонравова в микрорайоне Юбилейном и на Болшевском шоссе специалисты убрали смет и мусор, на улице Чапаева в микрорайоне Первомайский — ликвидировали несанкционированную свалку мусора. Кроме того, они отремонтировали знаки на улице Красноармейской в микрорайоне Первомайский и светофор на улице Исаева, а также восстановили работоспособность линии наружного освещения на улице Коммунальной. В ведомстве уточнили, что работы провели в рамках летнего содержания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.