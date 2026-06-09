Дорожники отремонтировали знаки в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» завершили комплекс мероприятий по восстановлению дорожных указателей. Работы охватили 13 региональных трасс в 10 округах региона. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что своевременное обновление знаков напрямую влияет на безопасность движения и удобство ориентирования водителей.

Так, в Егорьевском округе акцент сделали на наиболее загруженных участках: обновленные знаки теперь помогают автомобилистам уверенно передвигаться по проспекту Ленина и улице Владимирской. Дополнительно привели в порядок указатели на дороге в поселке Авсюнино.

Значимый объем работ выполнили и в других муниципалитетах. В Люберцах обновили навигационные элементы на улице Волковской, в Электрогорске — на Советской, в Долгопрудном — на Лихачевском шоссе, а в Озерах — на улице Свердлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития транспортной сферы в Подмосковье.