Дорожники Подмосковья отремонтировали светофорные объекты в восьми городских округах
Еще в восьми городских округах отремонтировали светофоры
Фото: [Минтранс МО]
Светофорные объекты отремонтировали еще в восьми муниципальных образованиях региона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Неисправные объекты выявляют в еженедельном режиме.
Работы провели на участках региональной дорожной сети в Сергиевом Посаде, Королеве, Серебряных Прудах, Ступино, Коломне, Мытищах, Раменском и Долгопрудном.
В двух последних муниципалитетах отремонтировали неработающие кнопки вызова. В остальных — дорожные светофоры.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил об открытии путепровода у станции «Быково» в Раменском. Объект был открыт досрочно.