Дорожники Подмосковья отремонтировали светофорные объекты в восьми городских округах

Светофорные объекты отремонтировали еще в восьми муниципальных образованиях региона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Неисправные объекты выявляют в еженедельном режиме.

Работы провели на участках региональной дорожной сети в Сергиевом Посаде, Королеве, Серебряных Прудах, Ступино, Коломне, Мытищах, Раменском и Долгопрудном.

В двух последних муниципалитетах отремонтировали неработающие кнопки вызова. В остальных — дорожные светофоры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил об открытии путепровода у станции «Быково» в Раменском. Объект был открыт досрочно.