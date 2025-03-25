Дорожники Подмосковья приступили к устройству искусственных неровностей

Дорожные службы Подмосковья приступили к обустройству искусственных неровностей на региональных дорогах, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Преимущественно они обустраиваются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим у образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в целях повышения безопасности дорожного движения специалисты Мосавтодора уже обустроили 14 искусственных неровностей, они появились на восьми участках в Серпухове и Талдомском округе. До конца 2025 года в регионе появятся около 100 асфальтобетонных и резинокордовых неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.