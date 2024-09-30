Дорожники Подмосковья провели ямочный ремонт тротуаров

Дорожные службы Подмосковья провели ямочный ремонт тротуаров, расположенных на региональной сети дорог, в рамках летнего содержания дорог, им удалось устранить около пяти тысяч квадратных метров дефектов с апреля 2024 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы продолжаются. Отмечу, что в рамках летнего содержания ямочный ремонт и на проезжей части, и на тротуарах проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что ямы обнаруживают в ходе регулярной проверки состояния дорог и тротуаров. Процесс их ликвидации с геометками фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), чтобы отслеживать ход и качество работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.