Дорожники Подмосковья провели ремонт 45 участков дорог, ведущих к малым населенным пунктам

Специалисты Мосавтодора провели ремонт 45 участков дорог, ведущих к 70 малым населенным пунктам Подмосковья, работы прошли на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас дорожники продолжают ремонт 24 подъездов. Они уже отремонтировали и разметили два участка дороги М-10 Россия — Воздвиженское — Высоковск в Клину, обновили покрытие на участке Шатурского шоссе у деревни Заполицы Орехово-Зуевского округа и не только.

В общей сложности в рамках ремонтного сезона к осени 2025 года в регионе отремонтируют более 100 подъездов к малым населенным пунктам общей протяженностью более 350 км. Ознакомиться с программой ремонта можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.