Дорожники Подмосковья провели ремонт ограждений в восьми округах

В ведомстве уточнили, что такие ограждения монтируют в целях повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Работы прошли на улице Красной в Подольске, проспекте Мира во Фрязино, Олимпийском проспекте в Мытищах, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Горького в Жуковском. Кроме того, ремонт провели на Пролетарском проспекте в Щелково, 34-м км Каширского шоссе в Ленинском округе и на дороге у деревни Растовцы Дмитровского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.