Дорожники Подмосковья провели ремонт светофоров
Ремонт светофоров провели в восьми округах Подмосковья
Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья, работы прошли в рамках зимнего содержания. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт провели на улице 1-й Московской в Серпухове, улице Дзержинского в Королеве, Пролетарском проспекте в Щелкове, улице Полевой во Фрязине, Пушкинском шоссе в Пушкино, на улице Центральной в селе Юрасово под Воскресенском. Кроме того. работы прошли на улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино под Красногорском, в поселке городского типа Красково в Люберцах, на улице Карла Маркса. Кроме того, дорожники восстановили неисправную вызывную кнопку для пешеходов на Кореневском шоссе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.